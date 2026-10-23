Змушують брати російський паспорт: журналістка розповіла, яка ситуація на лівобережжі Херсонщини

На цю тему в ефірі 24 Каналу говорили з журналісткою з Херсона Євгенією Вірлич. За її словами, на окупованій Херсонщині вже досить мало залишилося людей, які не взяли російського паспорта. На жаль, без нього вижити там фактично неможливо.

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Як живуть люди на лівобережжі Херсонщини?

Як наголосила Вірлич, інформація про рейди на Херсонщині справді надходила. Зараз окупанти створили такі умови, що без російського паспорта фактично неможливо обійтися.

Настільки закручують гайки всім, хто не має російського паспорта. Йде від повного блокування послуг до полону, фейкових звинувачень і так далі. З російським паспортом є шанс вижити або виїхати з окупації. Адже тоді проходиш блокпости. Якщо там виявлять, що ти без паспорта РФ, то навряд чи зможеш виїхати– зазначила Вірлич.

Яка ситуація на лівобережжі Херсонщини: дивіться відео 24 Каналу

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Додамо, росіяни продовжують обстрілювати Херсон фактично з усього. Найбільше під ворожими обстрілами перебувають Корабельний, Дніпровський та Центральний райони міста. Через постійні атаки в Херсоні систематично виникають проблеми зі зв'язком та електропостачанням, через що на маршрути часом не можуть вийти тролейбуси.

Також окупанти свідомо б'ють FPV-дронами по цивільних мешканцях. Під удари потрапляють і люди, і приватні автівки, і велосипедисти, і вантажівки, що доставляють продукти. Також окупанти систематично обстрілюють продуктові магазини, де зазвичай багато людей.