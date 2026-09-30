Об этом в эфире 24 Канала рассказала херсонская журналистка Евгения Вирлич. По ее словам, ситуация в Херсоне остается сложной. Россияне проводят атаки против города всем, что могут задействовать.

Как сейчас живут люди в Херсоне?

30 сентября россияне нанесли удар FPV-дроном по 74-летнему велосипедисту в Корабельном районе Херсона. Мужчину госпитализировали. И это уже далеко не первый такой случай.

Мы называем это "сафари на людей". Они буквально охотятся. Также враг отключает электричество и связь. Они делают все возможное, чтобы зима для херсонцев стала невыносимой. Но люди продолжают жить в этих условиях,

– отметила Вирлич.

Некоторые местные жители, если есть возможность, уезжают, чтобы пережить зиму. Хотя в основном люди остаются, как бы сложно ни было. Многие пережили оккупацию и не хотят уезжать из родного города.

В Херсоне в основном живут люди, которые решили для себя, что они останутся. Они не собираются уезжать даже несмотря на такие сложные условия,

– рассказала Вирлич.

Журналистка рассказала, как сейчас живут люди в Херсоне: смотрите видео