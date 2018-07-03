Журналистка потребовала от футбольных фанатов спеть скандальный хит про Путина

Журналистка Ярослава Коба требует от футбольных фанатов и президента Петра Порошенко спеть футбольный хит "Путин-х**ло".

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает "Апостроф"

"Вчера украинские ультрас провели акцию в поддержку Олега Сенцова. Красиво и сильно, я считаю! Но лично мне еще не хватило в конце Акции золотого хита – "Путин х **ло", или хотя бы его ремикса. Хорошо бы зашел этот сингл особенно для иностранной прессы во время чемпионата мира по футболу в России. Требую петь песню! Срочно! Ультрас и Порошенко на бэк-вокале", – написала она.

"Почему парни перестали петь песню еще 2 года назад? Сейчас позвоню Грише (ред – Григорий Суркис, экс-президент Федерации футбола Украины) в Монако, спрошу, он точно знает ответ", – добавила журналистка.