Журналістка зажадала від футбольних фанатів заспівати скандальний хіт про Путіна

Журналістка Ярослава Коба вимагає від футбольних фанатів і президента Петра Порошенка заспівати футбольний хіт "Путін-х**ло".

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, передає "Апостроф"

"Вчора українські ультрас провели акцію на підтримку Олега Сенцова. Красиво і сильно, я вважаю! Але особисто мені ще не вистачило в кінці Акції золотого хіта – "Путін х **ло", або хоча б його реміксу. Добре б зайшов цей сингл особливо для іноземної преси під час чемпіонату світу з футболу в Росії. Вимагаю співати пісню! Терміново! Ультрас і Порошенко на бек-вокалі", – написала вона.

"Чому хлопці перестали співати пісню ще 2 роки тому? Зараз подзвоню Гриші (ред – Григорій Суркіс, екс-президент Федерації футболу України) в Монако, запитаю, він точно знає відповідь", – додала журналістка.