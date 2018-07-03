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Журналістка зажадала від футбольних фанатів заспівати скандальний хіт про Путіна

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Футбольні фанати
Футбольні фанати / facebook.com

Журналістка Ярослава Коба вимагає від футбольних фанатів і президента Петра Порошенка заспівати футбольний хіт "Путін-х**ло".

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, передає "Апостроф"

"Вчора українські ультрас провели акцію на підтримку Олега Сенцова. Красиво і сильно, я вважаю! Але особисто мені ще не вистачило в кінці Акції золотого хіта  "Путін х **ло", або хоча б його реміксу. Добре б зайшов цей сингл особливо для іноземної преси під час чемпіонату світу з футболу в Росії. Вимагаю співати пісню! Терміново! Ультрас і Порошенко на бек-вокалі", – написала вона.

"Чому хлопці перестали співати пісню ще 2 роки тому? Зараз подзвоню Гриші (ред – Григорій Суркіс, екс-президент Федерації футболу України) в Монако, запитаю, він точно знає відповідь", додала журналістка.

Теги: Новини України Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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