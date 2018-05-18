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Журналистка рассказала, почему депутаты агрессивно реагируют на журналистов

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Анна Калюжна
Анна Калюжна / 24 Канал

Последний год депутаты расслабились и позволяют себе агрессивно реагировать на СМИ, чего не было в первые годы после Революции Достоинства.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказала журналистка Анна Калюжная.

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"Так как я работаю с микрофоном, у меня есть отдельный оператор, и камера у нас крупногабаритная, она не такая как телефон. Поэтому мешать нашей деятельности – тяжело физически. Однако были такие замечания нардепов: когда подходишь к ним, сразу начинаешь задавать вопросы, они могут даже так агрессивно ответить, мол, вы даже еще не спросили, хочу ли я давать интервью. Будто я подошла к нему дома и спрашиваю про любимый цвет, а не спрашиваю о его работе", – отметила журналистка.

По ее словам, подобные действия парламентариев начали прослеживаться в течение последнего года, когда все уже совсем расслабились, почувствовали свою власть.

В первый год работы парламента такого не было, все были в тонусе. После революции они еще чувствовали этот "вкус" народного гнева, и они еще, возможно, его немного боялись,
– добавила Калюжная.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Александра Пономарева. Отмечается, что это тот народный избранник в помещении Верховной Рады Украины препятствовал работе журналистов интернет-издания "Цензор.нет" и "Каменярі-інфо".

Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики журналисты СМИ Медиа
Источник: 24 Канал
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