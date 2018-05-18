Відчули свою владу, – журналістка розповіла, чому депутати агресивно реагують на журналістів

Останній рік депутати розслабились і дозволяють собі агресивно реагувати на ЗМІ, чого не була в перші роки після Революції Гідності.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповіла журналістка Анна Калюжна.

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"Так як я працюю з мікрофоном, в мене є окремий оператор, і камера у нас великогабаритна, вона не така як телефон. Тому заважати нашій діяльності – важко фізично. Проте були такі зауваження нардепів: коли підходиш до них, починаєш одразу ставити питання, вони можуть навіть так агресивно відповісти, мовляв, ви навіть ще не запитали, чи хочу я давати інтерв'ю. Ніби я підійшла до нього вдома і питаю про улюблений колір, а не питаю про його роботу", – зазначила журналістка.

За її словами, подібні дії парламентаріїв почали прослідковуватись протягом останнього року, коли всі вже зовсім розслабились, відчули свою владу.

В перший рік роботи парламенту такого не було, всі були в тонусі. Після революції вони ще відчували цей "смак" народного гніву, і вони ще, можливо, його трохи боялися,

– додала Калюжна.

Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Олександра Пономарьова. Зазначається, що це той народний обранець, який у приміщенні Верховної Ради України перешкоджав роботі журналістів інтернет-видань "Цензор.нет" та "Каменярі-інфо".