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За что журналисты любят свою профессию

Корреспондент Кристина Немченко рассказала, что любит журналистику за то, что работа может быть как офисной, так и далеко за пределами страны.

Сегодня ты сидишь в офисе, а завтра – в пресс-туре в Турции снимаешь сюжет о путешествии или карантинных ограничениях,

– заметила она.

В то же время Алена Чернецкая сказала, что журналистика заставляет каждый день выходить из зоны комфорта, а также каждый день не похож на другой.

Журналистика – лучшее средство против морщин и для здорового образа жизни,

– добавил Олег Климчук.

Их коллега Оксана Бабенкова также отметила, что журналистика – это всегда новые знакомства.

"Любишь или не любишь – ты журналистикой живешь. Ты должен быть готов рассказать о чем угодно и знать во что бы то ни стало. Ты должен это рассказать в любом состоянии и в любой момент", – подытожила Анна Брыкова.

Вместе мы меняем нашу страну к лучшему. С праздником!

Журналисты 24 канала рассказали, за что любят свою профессию: смотрите видео