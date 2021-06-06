Не стають на заваді ні погодні умови, ні пандемія COVID-19. Немає нічого неможливого і для журналістів 24 каналу.

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За що журналісти люблять свою професію

Кореспондентка Христина Немченко розповіла, що любить журналістику за те, що робота може бути як офісною, так і далеко за межами країни.

Сьогодні ти сидиш в офісі, а завтра – у престурі в Туреччині знімаєш сюжет про подорожі або карантинні обмеження,

– зауважила вона.

Водночас Альона Чернецька сказала, що журналістика змушує кожного дня виходити з зони комфорту, а також кожен день не схожий на інший.

Журналістика – найкращий засіб проти зморшок і для здорового способу життя,

– додав Олег Климчук.

Їхня колега Оксана Бабенкова також зауважила, що журналістика – це завжди нові знайомства.

"Любиш чи не любиш – ти журналістикою живеш. Ти маєш бути готовим розповісти про будь-що та знати будь-що. Ти маєш це розповісти у будь-якому стані та у будь-який момент", – підсумувала Анна Брикова.

Разом ми змінюємо нашу країну на краще. Зі святом!

Журналісти 24 каналу розповіли, за що люблять свою професію: дивіться відео