Супергерої, чарівники та королеви вже зачекалися на тебе. Разом вас чекає святкова мандрівка. Можливо, доведеться врятувати світ. Або пригадати старі улюблені серіали.
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P. S. Тільки приготуй собі каву. Журналісти без неї нікуди.
5 фактів про журналістів, які знають не всі
- Усім казкам бракує журналістів. Красуню від правди про Чудовисько відділяло одне журналістське розслідування. Якби Кай читав кримінальні новини, він точно не сів би на санки до Снігової королеви.
- Журналісти – безсмертні. На інші варіанти у них просто немає часу.
- Замість Netflix журналісти вечорами дивляться засідання РНБО.
- Вампір, який вирішить харчуватися журналістами, помре з голоду. Бо замість крові у них в жилах тече кава.
- Журналісти не бояться дедлайнів. Дедлайни бояться журналістів.
Як відсвяткувати День журналіста
Життя журналіста неможливо уявити без написання текстів. Телепортуйся в уявний Ньюзрум і створи свою новинку. Якщо вже свято, то описуй все, що душа бажає. Від політичної ситуації в країні до пригод свого кота, який вкотре підкорив диван. А раптом ти – природжений журналіст, який ще не знає про це?
З плином часу журналісти еволюціонували настільки, що навчилися жити майже без сну. Саме тому кава – їхній улюблений колега. У святковий день поласуй кавовими смаколиками. Годиться все: від лате в кав'ярні біля дому до кавового торта, прикрашеного кавовими макаронсами.
Подивися фільм або серіал про журналістів. Так ти зможеш на власні очі побачити "новинну" кухню. І зрозуміти, чому журналісти вічно кудись квапляться.
Привітай знайомих журналістів. Тільки не забудь, що найкращий подарунок – пахне кавою.