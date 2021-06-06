Супергерои, волшебники и королевы уже заждались тебя. Вместе вас ждет праздничное путешествие. Возможно, придется спасти мир. Или вспомнить старые любимые сериалы.

Обратите внимание Столица князей, сказок и перепички: что ты знаешь о Киеве – праздничный тест

P. S. Только приготовь себе кофе. Журналисты без него никуда.

5 фактов о журналистах, которые знают не все

Всем сказкам не хватает журналистов. Красавицу от правды о Чудовище отделяло одно журналистское расследование. Если бы Кай читал криминальные новости, он точно не сел бы на санки к Снежной королеве.

Журналисты – бессмертны. На другие варианты у них просто нет времени.

Вместо Netflix журналисты по вечерам смотрят заседание СНБО.

Вампир, который решит питаться журналистами, умрет с голоду. Потому что вместо крови у них в жилах течет кофе.

Журналисты не боятся дедлайнов. Дедлайны боятся журналистов.

Как отпраздновать День журналиста

Жизнь журналиста невозможно представить без написания текстов. Телепортируйся в воображаемый Ньюзрум и создай свою новость. Если уж праздник, то описывай все, что душа желает. От политической ситуации в стране до приключений своего кота, который в очередной раз покорил диван. А вдруг ты – прирожденный журналист, который еще не знает об этом?

С течением времени журналисты эволюционировали настолько, что научились жить почти без сна. Именно поэтому кофе – их любимый коллега. В праздничный день полакомься кофейными вкусностями. Годится все: от латте в кофейне у дома до кофейного торта, украшенного кофейными макаронсами.

Посмотри фильм или сериал о журналистах. Так ты сможешь собственными глазами увидеть "новостную" кухню. И понять, почему журналисты вечно куда-то торопятся.

Поздравь знакомых журналистов. Только не забудь, что лучший подарок – пахнет кофе.