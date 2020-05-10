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Журналисты 24 канала трогательно обратились к своим мамам: трогательное видео

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Журналисты 24 канала поздравили мамочек с праздником
Журналисты 24 канала поздравили мамочек с праздником / 24 канал

В этом году из-за карантина много украинцев смогут поздравить своих матерей и бабушек только онлайн или по телефону.

Такая ситуация сложилась и у многих журналистов 24 канала, которые работают в это нелегкое время и не могут увидеть родных из-за пандемии.

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Некоторым преодолеть большое расстояние помогают видеоконференции и телефонные разговоры.

Привет, мама. Я хочу поздравить тебя с Днем матери... Я тебя очень люблю и я тебя благодарю, что подарила жизнь, за то, что вырастила меня. Я надеюсь, уже скоро мы приедем, и сможем обняться,
– обратилась к матери корреспондентка 24 канала Людмила Гаврилюк.

Чувственные поздравления записали для своих родных и другие работники телеканала и их обращение мамы смогут увидеть по телевидению или на ютубе 24 канала.

Смотрите видео: журналисты 24 канала поздравили своих мам

 

Автор: Людмила Гаврилюк
Теги: Новости Украины Медиа СМИ Журналисты День матери
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