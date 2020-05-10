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Журналісти 24 каналу зворушливо звернулися до своїх матерів: щемливе відео

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Журналісти 24 канлу привітали матусь зі святом
Журналісти 24 канлу привітали матусь зі святом / 24 канал

Цього року через карантин багато українців зможуть привітати своїх матерів та бабусь лише онлайн або ж телефоном.

Така ситуація склалася і у багатьох журналістів 24 каналу, які працюють у цей нелегкий час і не можуть побачити рідних через пандемію.

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Декому подолати велику відстань допомагають відеоконференції та телефонні розмови. 

Привіт, мамо. Я хочу привітати тебе з Днем матері... Я тебе дуже люблю і я тобі дякую, що подарувала життя, за те, що виростила мене. Я надіюся, вже скоро ми приїдемо, і зможемо обійнятися,
– звернулася до матері кореспондентка 24 каналу Людмила Гаврилюк.

Чуттєві привітання записали для своїх рідних й інші працівники телеканалу – і їхні звернення мами зможуть побачити по телебаченню або на ютубі 24 каналу.

Дивіться відео: журналісти 24 каналу привітали своїх матусь

 

Автор: Людмила Гаврилюк
Теги: Новини України Медіа ЗМІ Журналісти День матері
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