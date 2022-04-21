13 апреля украинские войска нанесли ракетный удар по крейсеру "Москва". Две ракеты "Нептун" нанесли непоправимый ущерб кораблю, и 14 апреля он затонул.

Важно Потопленный крейсер "Москва" шел в Одессу высаживать морпехов, – мать матроса

В России убеждали, что эвакуировали с корабля весь экипаж. Хотя есть подтвержденные данные о погибших и пропавших без вести.

Оказалось, что на крейсере были срочники, которых по российским законам нельзя использовать в боевых действиях. Это подтверждают и сами родители, чьи дети находились там.

Журналисты "Схем" установили еще двух срочников, которые были среди членов экипажа "Москвы". Но им удалось выжить.

Достойно внимания После бунта родителей срочников, утонувших с "Москвой", в России возможен провал призыва

Один из них Евгений Гринберг. В соцсетях он подписан как "Евгений Горбунов". О том, что он находился на "Москве" в момент ракетного удара, подтвердила его мать Наталья Гринберг. Он затем вышел с ней на связь.

Также она сообщила, что ее сын находится в Севастополе, где его перевели в десантно-штурмовую бригаду. На вопрос, будет ли он вовлечен в войну против Украины, которую в России называют "специальной военной операцией", она заявила: "Он – срочник, поэтому он не будет участвовать в спецоперации. Их же срочников не должны отправить туда дальше на Украину?"

Второй идентифицированный срочник – Александр Беляев из Петербурга. Он тоже уцелел во время атаки.

Смотрите видео о срочниках на крейсере "Москва"