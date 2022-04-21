13 квітня українські війська завдали ракетного удару по крейсеру "Москва". Дві ракети "Нептун" уразили російський корабель, і 14 квітня він затонув.

Важливо Потоплений крейсер "Москва" йшов до Одеси висаджувати морпіхів, – мати матроса

У Росії переконували, що евакуювали з корабля увесь екіпаж. Хоча є підтверджені дані про загиблих та зниклих безвісти.

Виявилося, що на крейсері були строковики, яких, за російськими законами, не можна використовувати в бойових діях. Це підтверджують і самі батьки, чиї діти там перебували.

Журналісти "Схем" встановили ще двох строковиків, які були серед членів екіпажу "Москви". Їм вдалося вижити.

Варте уваги Після бунту батьків строковиків, які втонули з "Москвою", у Росії можливий провал призову

Один із них – Євгеній Грінберг. У соцмережах він підписаний як "Евгений Горбунов". Те, що він перебував на "Москві" в момент ракетного удару, підтвердила його матір Наталія Грінберг. Він вийшов із нею на зв'язок.

Також вона повідомила, що її син зараз перебуває у Севастополі, де його перевели у десантно-штурмову бригаду. На запитання, чи буде він залучений до війни проти України, яку в Росії називають "спеціальною військовою операцією", вона заявила: "Він – строковик, тому він не буде брати участь у спецоперації. Їх же, строковиків, не повинні відправити туди далі на Україну?"

Другий ідентифікований строковик – Олександр Бєляєв із Петербурга. Він теж уцілів під час успішної атаки українців.

Дивіться відео про строковиків на крейсері "Москва"