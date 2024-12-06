Как отмечает 24 Канал, об этом говорится в расследовании "Закон и бизнес".

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У Юрия Луценко нет в собственности ни недвижимости, ни транспортных средств. Однако многие активы зарегистрированы на его семью и подставных лиц,

– пишет издание, подчеркивая, что у некоторых лиц нет официальных доходов, чтобы приобрести такие активы.

В частности, ряд жилой и коммерческой недвижимости зарегистрирован на членов семьи Луценко – жену, тестя, невестку и сына.

Так, экс-генпрокурор фактически пользуется домом площадью более 850 квадратных метров в селе Стоянка в Киевской области, который принадлежит его тестю, и квартирой более 180 квадратных метров на Печерске в Киеве, оформленной на жену.

Также, по информации издания, семье принадлежат:

квартира площадью более 180 квадратных метров и два паркоместа на Соломенке;

несколько нежилых помещений в центре столицы;

дом в городе Дубно Ровенской области;

автомобили Mercedes-Benz GLS350, Toyota Land Cruiser 200, BMW X5 и Jeep Grand Cherokee.

Кроме того, по данным СМИ, еще часть активов зарегистрирована на номинальных и подставных собственников, близких к семье Луценко. В частности, на Светлану Рыженко, которая вместе с супругой экс-генпрокурора работала в Антимонопольном комитете, на бизнесмена Глеба Загория и подконтрольное ему ООО "Муррай", а также на брата невестки Сергея Волохина.

На них в разное время было зарегистрировано 8 квартир и 2 нежилых помещения в центре Киева и квартира в Ялте.

Также на предприятия, к которым имеет отношение семья Луценко, зарегистрированы админздания и нежилые помещения в Киеве суммарной площадью почти 5 тысяч квадратных метров, центр отдыха гостиничного типа с землей под Киевом и около десятка автомобилей.

По результатам журналистского расследования, СМИ планируют направить запросы по выявленным признакам незаконного обогащения в правоохранительные органы.