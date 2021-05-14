В 1973 году нынешний украинский депутат Виктор Медведчук, подозреваемый в государственной измене, избил 15-летнего парня на улице. Ему угрожали 2 года тюрьмы, но наказания удалось избежать.

Об этом рассказала ведущая "Право на власть" Наталья Мосейчук. Она нашла избитого когда-то Медведчуком и пообщалась с ним о тех событиях.

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Бил резиновым пистолетом по голове

В 1973 году Виктор Медведчук был студентом юридического факультета Киевского государственного университета, а еще и командиром комсомольского отряда добровольной народной дружины Ленинского райкома комсомола Киева.

8 ноября того года Медведчук со своим отрядом патрулировал улицы. В тот день компания подростков чем-то не понравилась комсомольцам . Среди юношей был и Андрей Кричак – сейчас ему 63, а тогда было 15.

Андрей вышел на улицу Пушкинскую, где жил, встретился там с друзьями. К ним подошли комсомольцы, сделали замечание. В итоге подростки убежали, но Андрея комсомольцы заломили и очень жестоко избили.

У него было сломано ребро. Виктор Медведчук, будучи на третьем курсе университета, резиновым пистолетом бил Андрея по голове,

– рассказала Мосейчук.

Родители избитого Кричака обратились в прокуратуру, и Медведчука наказали. Его отчислили из университета, более того – ему светило 2 года тюрьмы.

"Если выкрутится, то Украине будет еще хуже"

Но вдруг Медведчука восстановили. Он спокойно продолжил обучение и полностью избежал наказания. Как рассказал Андрей Кричак, Медведчук даже никогда не извинялся за содеянное.

Выкрутится ли Медведчук или нет – не знаю. Но если выкрутится, то Украине будет еще хуже. Это темный человек,

– рассказал Кричак.

Так он отреагировал на текущую ситуацию с Медведчуком, которому как раз 13 мая избрали меру пресечения по делу о государственной измене.

Я волнуюсь из-за того, что в Украине много таких, как Медведчук. У них много сил и власти. И это очень плохо. Украина должна защищать себя,

– убежден Андрей Кричак.

"Надо находить в себе силу и не вкладывать свою судьбу в руки людей, которые могут нести только горе", – подытожил он.