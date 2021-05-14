У 1973 році нинішній український депутат Віктор Медведчук, підозрюваний у державній зраді, побив 15-річного юнака на вулиці. Йому загрожували 2 роки в'язниці, але покарання вдалося уникнути.

Про це розповіла ведуча "Право на владу" Наталія Мосейчук. Вона знайшла побитого колись Медведчуком та поспілкувалася з ним про ті події.

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Бив гумовим пістолетом по голові

У 1973 році Віктор Медведчук був студентом юридичного факультету Київського державного університету, а ще й командиром комсомольського загону добровільної народної дружини Ленінського райкому комсомолу Києва.

8 листопада того року Медведчук зі своїм загоном патрулював вулиці. Того дня компанія підлітків чимось не сподобалася комсомольцям. Серед тих юнаків був і Андрій Кричак – зараз йому 63, а тоді було 15.

Андрій вийшов на вулицю Пушкінську, де мешкав, зустрівся там з друзями. До них підійшли комсомольці, зробили зауваження. У підсумку підлітки втекли, але Андрія комсомольці заламали й дуже жорстоко побили.

У нього було поламане ребро. Віктор Медведчук, бувши на третьому курсі університету, гумовим пістолетом бив Андрія по голові,

– розповіла Мосейчук.

Батьки побитого Кричака звернулися до прокуратури, і Медведчука покарали. Його відрахували з університету, ба більше – йому світило 2 роки в'язниці.

"Якщо викрутиться, то Україні буде ще гірше"

Аж раптом Медведчука поновили. Він спокійно продовжив навчання і цілком уникнув покарання. Як розповів Андрій Кричак, Медведчук навіть ніколи не вибачався за скоєне.

Чи Медведчук викрутиться, чи ні – не знаю. Але якщо викрутиться, то Україні буде ще гірше. То є темна людина,

– розповів Кричак.

Так він відреагував на поточну ситуацію з Медведчуком, якому якраз 13 травня обрали запобіжний захід у справі про державну зраду.

Я хвилююся через те, що в Україні багато таких, як Медведчук. Вони мають багато сил і влади. І це дуже погано. Україна має захищати себе,

– переконаний Андрій Кричак.

"Треба знаходити в собі силу і не вкладати свою долю у руки людей, які можуть нести тільки горе", – підсумував він.

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