Віктору Медведчуку, якому висунули серйозні обвинувачення у держзраді, вже обрали запобіжний захід. Від початку 2014 року лише зараз у нього почалися серйозні проблеми.

Таку думку в ефірі програми "6/9" висловив голова комітету Ради з правоохоронної діяльності та нардеп зі "Слуги народу" Денис Монастирський. Він разом з ведучими Дарією Кудімовою та Артемом Овдієнком говорив про те, чим є насправді ця боротьба Банкової з Медведчуком.

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Про олігарха

Медведчук у нас не тільки збагатився, а й став олігархом з 2014 року. І лише зараз у нього почалися серйозні проблеми. Фактично ми говоримо про те, що нашій команді потрібно було майже 2 роки, щоб перевантажити реформу прокуратури. Це дуже складний процес і виявилось, що зміна керівника Офісу генпрокурора, СБУ або поліції не змінює саму систему.

Якщо на середньому рівні звикли до певних корупційних факторів, то мають змінитися самі підходи, принципи й оновитись кадри. Зараз, буквально в березні, закінчилась реформа прокуратури – кадрове перезавантаження. Я вважаю, що цей результат є абсолютно закономірним і система починає працювати.

У нас є 7 проваджень щодо народних депутатів України. Коли таке було? Одна з них дійшла до суду – Іллі Киви. Однак ви знаєте, що цей процес є досить тривалою справою.

Про Зеленського, мафіозі та Медведчука

Зеленському, як і всьому українському народу, вигідно, якщо злочинці такого рівня, якщо їх буде визнано судом такими, сидітимуть за ґратами. Це стосується не тільки цієї особи, а й контрабандистів, щодо яких були санкції. І щодо яких мають відбуватися кримінально-правові наслідки.

Якщо ми бачимо, що хтось скоює злочин, він має сидіти в тюрмі. Особливо, якщо це вчиняється протягом багатьох років. Єдине – чи зможе правоохоронна система довести це.

Адже історії відомі італійська чи іспанська мафії. Коли всі знають, що саме ця людина є організатором злочинного угрупування, але немає можливості зібрати докази. Тому відомих мафіозі садили за ухилення від сплати податків.

Я думаю, що це не всі підозри, які будуть вручені Медведчуку. Думаю, що ми побачимо згодом ще додаткові провадження, які будуть оголошені. Адже за цей час він став надзвичайно впливовим олігархом, якщо перед цим був просто політиком.

Повний випуск програми "6/9" на 24 каналі: дивіться відео

Про Козака та новий закон

Тарас Козак вже зараз перебуває в Росії. Днями президент підписав закон про спеціальне досудове розслідування. Це дає можливість заочно проводити розслідування по таких особах, як Козак. Я думаю, що днями він буде опублікований.

Поки що в нас є інформація, що він (Козак – 24 канал) перебуває в Росії й вже стане першим фігурантом, до якого цей новий закон застосують.

Увага! Натомість Медведчук заявив, що Козак не перебуває в Росії. За словами кума Путіна, його соратник зараз – у Білорусі, нібито "на лікуванні".

Це означає, що правоохоронні органи можуть збирати по ньому докази, заочно проводити розслідування і судовий розгляд.

Провадження щодо "беркутківців"

По "беркутівцях" зараз тривають провадження. І десь у травні чи червні 2021 року можуть вже бути вироки по цих справах. Цей закон саме й очікували для того, аби можна було використати цю процедуру саме по них.

Справа Медведчука: коротко