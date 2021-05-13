Виктору Медведчуку, которому предъявили серьезные обвинения в госизмене, уже избрали меру пресечения. С начала 2014 года только сейчас у него начались серьезные проблемы.

Такое мнение в эфире программы "6/9" выразил глава комитета Рады по правоохранительной деятельности и нардеп из "Слуги народа" Денис Монастырский. Он вместе с ведущими Дарьей Кудимовой и Артемом Овдиенко говорил о том, чем является на самом деле эта борьба Банковой с Медведчуком.

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Про олигарха

Медведчук у нас не только обогатился, но и стал олигархом с 2014 года. И только сейчас у него начались серьезные проблемы. Фактически мы говорим о том, что нашей команде нужно было почти 2 года, чтобы перегрузить реформу прокуратуры. Это очень сложный процесс и оказалось, что смена руководителя Офиса генпрокурора, СБУ или полиции не меняет саму систему.

Если на среднем уровне привыкли к определенным коррупционным факторам, то должны измениться сами подходы, принципы и обновиться кадры. Сейчас, буквально в марте, закончилась реформа прокуратуры – кадровая перезагрузка. Я считаю, что этот результат является абсолютно закономерным и система начинает работать.

У нас есть 7 производств в отношении народных депутатов Украины. Когда такое было? Одна из них дошла до суда – Ильи Кивы. Однако вы знаете, что этот процесс является довольно длительным делом.

О Зеленском, мафиози и Медведчуке

Зеленскому, как и всему украинскому народу, выгодно, если преступники такого уровня, если они будут признаны судом таковыми, будут сидеть за решеткой. Это касается не только этого лица, но и контрабандистов, в отношении которых были санкции. И в отношении которых должны происходить уголовно-правовые последствия.

Если мы видим, что кто-то совершает преступление, он должен сидеть в тюрьме. Особенно, если это совершается в течение многих лет. Единственное – сможет ли правоохранительная система доказать это.

Ведь истории известны итальянская или испанская мафии. Когда все знают, что именно этот человек является организатором преступной группировки, но нет возможности собрать доказательства. Поэтому известных мафиози сажали за уклонение от уплаты налогов.

Я думаю, что это не все подозрения, которые будут вручены Медведчуку. Думаю, что мы увидим впоследствии еще дополнительные производства, которые будут объявлены. Ведь за это время он стал чрезвычайно влиятельным олигархом, если перед этим был просто политиком.

Полный выпуск программы "6/9" на 24 канале: смотрите видео

О Козаке и новом законе

Тарас Козак уже сейчас находится в России. На днях президент подписал закон о специальном досудебном расследовании. Это дает возможность заочно проводить расследование по таким лицам, как Козак. Я думаю, что на днях он будет опубликован.

Пока у нас есть информация, что он (Козак – 24 канал) находится в России и уже станет первым фигурантом, к которому этот новый закон применят.

Внимание! Зато Медведчук заявил, что Козак не находится в России. По словам кума Путина, его соратник сейчас – в Беларуси, якобы "на лечении".

Это означает, что правоохранительные органы могут собирать по нему доказательства, заочно проводить расследование и судебное разбирательство.

Производство относительно "беркутовцев"

По "беркутовцам" сейчас продолжаются производства. И где-то в мае или июне 2021 года могут уже быть приговоры по этим делам. Этот закон как раз и ожидали для того, чтобы можно было использовать эту процедуру именно по ним.

Дело Медведчука: коротко