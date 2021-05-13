Казак станет первым фигурантом, к кому применят закон о беглых преступниках, – Монастырский
Владимир Зеленский 11 мая подписал закон о специальном досудебном расследовании для лиц, скрывающихся в других странах или на временно оккупированных территориях. Его применят к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку, которого подозревают в государственной измене.
Источник:24 канал
Об этом в эфире программы "6/9" рассказал глава правоохранительного комитета Верховной Рады, депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский. По его информации, Козак сейчас находится в России.
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Парламентарий отметил, новый закон президента дает возможность заочно проводить расследования по таким лицам, вроде Козака. Он считает, что в ближайшие дни документ будет опубликован.
Пока у нас есть информация, что он (Козак – 24 канал) находится в России. И он уже станет первым фигурантом, к которому этот новый закон будет применен,
– отметил Денис Монастырский.
И объяснил, это означает, что правоохранительные органы могут заочно:
- собирать доказательства;
- проводить расследование;
- проводить судебное разбирательство.
По словам главы правоохранительного комитета, закон можно будет применить к тем людям, которые находятся в России или на временно оккупированных территориях. Сейчас зависло около десяти тысяч производств в отношении дезертиров, перешедших на сторону врага. Ведь нет соответствующей процедуры.
"Мы говорим о тех людях, которые пытают сегодня на Востоке. Они также ходят и гордятся этими действиями. Но украинское правосудие ничего не может здесь сделать. Этот закон даст такую возможность. И Козак – это будет один из моментов, по которым он будет работать", – подытожил Денис Монастырский.
Закон Зеленского о преступниках-беглецах: главное
- Президент Владимир Зеленский 11 мая подписал закон об упрощении расследования для подозреваемых, скрывающихся от следствия в других странах или на временно оккупированных территориях Украины.
- В отношении них смогут проводить специальное досудебное расследование, а следственный судья заочно сможет их арестовать.
- Документ должен обеспечить неотвратимость наказания граждан, нарушивших закон и скрывающихся от следствия.
- Исключением являются несовершеннолетние, скрывающиеся от следствия на временно оккупированной территории Украины, на территории государства-агрессора или объявленные в международный розыск.
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