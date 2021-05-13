Владимир Зеленский 11 мая подписал закон о специальном досудебном расследовании для лиц, скрывающихся в других странах или на временно оккупированных территориях. Его применят к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку, которого подозревают в государственной измене.

Об этом в эфире программы "6/9" рассказал глава правоохранительного комитета Верховной Рады, депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский. По его информации, Козак сейчас находится в России.

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Парламентарий отметил, новый закон президента дает возможность заочно проводить расследования по таким лицам, вроде Козака. Он считает, что в ближайшие дни документ будет опубликован.

Пока у нас есть информация, что он (Козак – 24 канал) находится в России. И он уже станет первым фигурантом, к которому этот новый закон будет применен,

– отметил Денис Монастырский.

И объяснил, это означает, что правоохранительные органы могут заочно:

собирать доказательства;

проводить расследование;

проводить судебное разбирательство.