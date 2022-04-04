В частности, вчера, 3 апреля, была опубликована видеозапись с онлайн камеры курьерской службы СДЕК в Мозыре, что в Беларуси. С ее помощью российские военные отправляют, в том числе, краденые у украинцев вещи.

Читайте также: Россия начала скрытую мобилизацию резервистов: мотивируют грабежами и мародерством

Авторы проекта "Белорусский Гаюн" считают, что это солдаты РФ должны понести ответственность за кражу и убийство людей в Украине.

Анализируя полученные данные, стало известно, что основная масса из солдат РФ, которые отправляли вещи из Мозыря, проживает в городе Рубцовска (Алтайский край, РФ).

В частности, часть из них отправляла вещи в города:

Горняк (Алтайский край),

Читу (Забайкальский край),

Железногорск (Красноярский край),

Омск,

Ульяновск,

Новосибирск,

Москву,

Ангарск (Иркутская область),

Уссурийск (Приморский край)

и Биробиджан (Еврейская автономная область).

По предварительным данным только за один день, 2 апреля, наемники Кремля сдали на отправку в отделение СДЕК в городе Мозыре по адресу вул. Куйбышева, 32, более 2 тонн вещей, среди которых значительная часть – краденые.

"Белорусский Гаюн" опубликовал ФИО, номера телефонов и содержимое посылок тех из солдат, которые отправили в РФ от 50 до 450 кг.

Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг: инструменты, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100

Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг: запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343

Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг: инструменты, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819

Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг: инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692

Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг: инструментов и вещей. Телефон: +79133660555

Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг: запчастей и кондиционеров. Телефон: 89146747822

Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг: инструментов и одежды. Телефон: +79230096646

Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг: инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429

Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг: инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617

Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг: инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери)

Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг: крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника)

Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг: одежды. Телефон: +79243830515

Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг: вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Телефон: +79831066239

Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг: одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101

Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг: одежды. Телефон: +79137976731

Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг: инструментов и вещей. Телефон: +79236497934

Вас это может заинтересовать – как в России врут о своих преступлениях в Буче: смотрите видео