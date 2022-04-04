Зокрема, вчора, 3 квітня, було опубліковано відеозапис з онлайн-камери кур'єрської служби CДЕК у Мозирі, що в Білорусі. З її допомогою російські військові відправляють, у тому числі, крадені в українців речі.

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Автори проєкту "Беларускі Гаюн" вважають, що ці солдати РФ повинні понести відповідальність за крадіжку та вбивство людей в Україні.

Аналізуючи отримані дані, стало відомо, що основна маса з солдатів РФ, які відправляли речі з Мозиря, проживає в місті Рубцовську (Алтайський край, РФ).

Зокрема, частина з них відправляла речі в міста:

Горняк (Алтайський край),

Читу (Забайкальський край),

Желєзногорськ (Красноярський край),

Омськ,

Ульяновськ,

Новосибірськ,

Москву,

Ангарськ (Іркутська область),

Уссурійськ (Приморський край)

та Біробіджан (Єврейська автономна область).

За попередніми даними лише за один день, 2 квітня, найманці Кремля здали на відправлення у відділення СДЕК у місті Мозирі за адресою вул. Куйбишева, 32, більше 2 тонн речей, серед яких значна частина – крадені.

"Беларускі Гаюн" опублікував ПІБ, номери телефонів та вміст посилок тих із солдатів, які відправили до РФ від 50 до 450 кг.

Коваленко Євген Євгенович відправив до Рубцовська 450 кг: інструменти, музичні колонки, стіл, намет і так далі. Телефон: +79130213100

Лазарєв Артем Петрович відправив до Рубцовська 255 кг: запчастин та електросамокат. Телефон: +79132257343

Миколаїв Павло Олександрович відправив до Рубцовська 205 кг: інструменти, телевізор і крісло. Телефон: +79235652819

Сердцев Андрій Миколайович відправив до Рубцовська 150 кг: інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79831816692

Валієв Георгій Муратович відправив до Рубцовська 150 кг: інструментів та речей. Телефон: +79133660555

Степанов Микола Миколайович відправив до Уссурійська 140 кг: запчастин та кондиціонерів. Телефон: 89146747822

Канболатов Ельдар Арсланович відправив до Рубцовська 140 кг: інструментів та одягу. Телефон: +79230096646

Жуковський Роман Олександрович відправив до Рубцовська 130 кг: інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79133615429

Чучалін Євген Вікторович відправив до Рубцовська 100 кг: інструментів, речей та кілька телевізорів. Телефон: +79230018617

Волощук Іван Іванович відправив до Рубцовська 95 кг: інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79627939791 (номер дружини/матері)

Колоцей Сергій Олександрович відправив до Ульяновська 90 кг: кришку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родича)

Юшин Володимир Сергійович відправив до Чити 85 кг: одягу. Телефон: +79243830515

Григорян Артур Ашотович відправив у Гірник 60 кг: речей, акумуляторів та запчастин для ПК. Телефон: +79831066239

Шулайкін Микола Миколайович відправив до Біробіджану 60 кг: одягу та рибальського приладдя. Телефон: +79142155101

Дацюк Іван Андрійович відправив до Рубцовська 60 кг: одягу. Телефон: +79137976731

Кузьмін Ігор Сергійович відправив до Рубцовська 50 кг: інструментів та речей. Телефон: +79236497934

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