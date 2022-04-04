Зокрема, вчора, 3 квітня, було опубліковано відеозапис з онлайн-камери кур'єрської служби CДЕК у Мозирі, що в Білорусі. З її допомогою російські військові відправляють, у тому числі, крадені в українців речі.

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Автори проєкту "Беларускі Гаюн" вважають, що ці солдати РФ повинні понести відповідальність за крадіжку та вбивство людей в Україні.

Аналізуючи отримані дані, стало відомо, що основна маса з солдатів РФ, які відправляли речі з Мозиря, проживає в місті Рубцовську (Алтайський край, РФ).

Зокрема, частина з них відправляла речі в міста:

  • Горняк (Алтайський край),
  • Читу (Забайкальський край),
  • Желєзногорськ (Красноярський край),
  • Омськ,
  • Ульяновськ,
  • Новосибірськ,
  • Москву,
  • Ангарськ (Іркутська область),
  • Уссурійськ (Приморський край)
  • та Біробіджан (Єврейська автономна область).

За попередніми даними лише за один день, 2 квітня, найманці Кремля здали на відправлення у відділення СДЕК у місті Мозирі за адресою вул. Куйбишева, 32, більше 2 тонн речей, серед яких значна частина – крадені.

"Беларускі Гаюн" опублікував ПІБ, номери телефонів та вміст посилок тих із солдатів, які відправили до РФ від 50 до 450 кг.

  • Коваленко Євген Євгенович відправив до Рубцовська 450 кг: інструменти, музичні колонки, стіл, намет і так далі. Телефон: +79130213100
  • Лазарєв Артем Петрович відправив до Рубцовська 255 кг: запчастин та електросамокат. Телефон: +79132257343
  • Миколаїв Павло Олександрович відправив до Рубцовська 205 кг: інструменти, телевізор і крісло. Телефон: +79235652819
  • Сердцев Андрій Миколайович відправив до Рубцовська 150 кг: інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79831816692
  • Валієв Георгій Муратович відправив до Рубцовська 150 кг: інструментів та речей. Телефон: +79133660555
  • Степанов Микола Миколайович відправив до Уссурійська 140 кг: запчастин та кондиціонерів. Телефон: 89146747822
  • Канболатов Ельдар Арсланович відправив до Рубцовська 140 кг: інструментів та одягу. Телефон: +79230096646
  • Жуковський Роман Олександрович відправив до Рубцовська 130 кг: інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79133615429
  • Чучалін Євген Вікторович відправив до Рубцовська 100 кг: інструментів, речей та кілька телевізорів. Телефон: +79230018617
  • Волощук Іван Іванович відправив до Рубцовська 95 кг: інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79627939791 (номер дружини/матері)
  • Колоцей Сергій Олександрович відправив до Ульяновська 90 кг: кришку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родича)
  • Юшин Володимир Сергійович відправив до Чити 85 кг: одягу. Телефон: +79243830515
  • Григорян Артур Ашотович відправив у Гірник 60 кг: речей, акумуляторів та запчастин для ПК. Телефон: +79831066239
  • Шулайкін Микола Миколайович відправив до Біробіджану 60 кг: одягу та рибальського приладдя. Телефон: +79142155101
  • Дацюк Іван Андрійович відправив до Рубцовська 60 кг: одягу. Телефон: +79137976731
  • Кузьмін Ігор Сергійович відправив до Рубцовська 50 кг: інструментів та речей. Телефон: +79236497934

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