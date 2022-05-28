О российской атаке рассказал корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир. Он также в сети выложил фото с последствиями атаки 152-миллиметровым снарядом.

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Чудом удалось выжить и убежать

Так бывает. "Леська" (машина - 24 канал) получила легкие ранения. Царапины. Этот неровный бой с 152-миллиметровым снарядом машина выиграла,

– заметил он.

Что касается повреждений автомобиля, то они не критичны. В результате взрывной волны лобовое стекло покрылось паутиной. По самому корпусу пролетели осколки. Но, отмечает корреспондент, легко, что следов и не очень-то заметно.



Автомобиль журналистов посек осколками снаряда / Фото Марьяна Кушнира



К счастью, обошлось без пострадавших и жертв / Фото Марьяна Кушнира

Он добавил, что когда сама ракета упала, то в его голове пронеслось мнение, что машине настал конец. Но она осталась рабочей и даже помогла как можно скорее выбраться из эпицентра.

По словам журналиста, можно понять, что он сейчас находится на Донбассе. Он также отметил, что непростой остается ситуация вблизи Бахмута. Не исключено, что именно там и произошел прилет вражеского снаряда.

Журналисты рискуют своей жизнью на войне

Марьян Кушнир, как и многие журналисты, сейчас освещает события войны. И как отметила Елена Зеленская в одном из интервью , для врага правда – один из особо опасных видов вооружения.

В то же время, она отметила, что во время войны России против Украины каждый может стать журналистом. Ведь те, кто имеет доступ в интернет, могут распространять информацию и публиковать все происходящее в сети.

Что касается профессиональных журналистов, то во время войны в Украине погибло несколько десятков. Особенно пораженными русским коварством были поражены представители СМИ, которые за свою карьеру прошли не одну горячую точку.

Они узнали на собственном опыте, что надпись PRESS для кафиров не имеет никакого значения. Российские захватчики уничтожают всех и каждого, и не очень-то перебирают, кто следующим попадет под вражеский огонь.

Добавим, что 10 мая все украинские журналисты получили престижную Пулитцеровскую премию . Ею наградили представителей СМИ за "точное отражение ужасающей реальности". К сожалению, некоторые из наших коллег получили его посмертно.

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