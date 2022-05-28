Про російську атаку розповів кореспондент "Радіо Свобода" Мар'ян Кушнір. Він також у мережі виклав фото з наслідками атаки 152-міліметровим снарядом.

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Дивом вдалося вижити та втекти

Отак буває. "Леська" (машина – 24 канал) отримала легкі поранення. Подряпини. Цей нерівний бій з 152-міліметровим снарядом машина виграла,

– зауважив він.

Що стосується пошкоджень автомобіля, то вони не критичні. Внаслідок вибухової хвилі лобове скло покрилося павутиною. По самому корпусу пролетіли осколки. Але, зазначає кореспондент, легко, що слідів і не дуже то й помітно.



Автомобіль журналістів посікло осколками снаряда / Фото Мар'яна Кушніра



На щастя, минулося без постраждалих і жертв / Фото Мар'яна Кушніра

Він додав, що коли сама ракета впала, то в його голові пронеслася думка, що машині настав кінець. Але вона таки залишилася робочою та навіть допомогла якомога швидше вибратися з епіцентру.

Зі слів журналіста можна зрозуміти, що він зараз перебуває на Донбасі. Він також зазначив, що непростою залишається ситуація поблизу Бахмута. Не виключено, що саме там і відбувся "прильот" ворожого снаряду.

Журналісти ризикують своїм життям на війні

Мар'ян Кушнір як і багато журналістів зараз висвітлює події війни. І як зауважила Олена Зеленська в одному з інтерв'ю, для ворога правда – один з особливо небезпечних видів озброєння.

Водночас вона зазначила, що під час війни Росії проти України кожен може стати журналістом. Адже ті, хто мають доступ до інтернету, можуть поширювати інформацію та публікувати в мережі все, що відбувається.

Що ж стосується професійних журналістів, то під час війни в Україні загинуло кілька десятків. Особливо враженими російською підступністю були вражені ті представники ЗМІ, які за свою кар'єру пройшли не одну гарячу точку.

Вони дізналися на власному досвіді, що напис PRESS для окупантів не має ніякого значення. Російські загарбники знищують усіх і кожного, й не дуже перебирають, хто наступним потрапить під ворожий вогонь.

Додамо, що 10 травня усі українські журналісти отримали престижну Пулітцерівську премію. Нею нагородили представників ЗМІ за "точне відображення жахливої реальності". На жаль, деякі з наших колег отримали її посмертно.

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