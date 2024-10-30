Один из самых богатых руководителей в Украине: журналисты посетили Львовскую МСЭК

Накануне визита во Львовской МСЭК проводило обыски ГБР. Детали пока неизвестны.

Председатель комиссии Владимир Решота отказался от общения с журналистами. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Смотрите также После реформы МСЭК: что будет с выплатами по инвалидности в Украине

Детали визита

В здании Львовской МСЭК в очередях сидит много военных, в частности с протезами. Говорят, что сидеть трудно, иногда приходится ждать весь день.

Просто что обидно: кто-то воюет, а кто-то наживается на людях. И никто ничего с этим не может сделать,

– говорит военный о коррупции в МСЭК.

Визит во Львовскую МСЭК: смотрите видео

В Верховном Суде говорят, что у руководителей МСЭК могут конфисковать изъятые во время обысков деньги. Правовая система Украины имеет механизмы для конфискации незаконно полученных средств. Для этого нужно доказать, что они были получены незаконным путем.