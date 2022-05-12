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Кого просят отстранить
В обращении отметили, что эти ведущие к полномасштабному вторжению России продвигали кремлевские нарративы. Речь идет о "внешнем управлении" США Украиной, "дискриминации" русского языка, "гражданской войне" на Донбассе и т.д.
- Василия Голованова;
- Тигран Мартиросяна;
- Наташу Влащенко;
- Татьяну Гончарову;
- Назара Долгого;
- Владимира Полуева;
- Анну Степанец;
- Анастасию Даугуле.
Авторы инициативы отметили, что ни один из этих журналистов не признал публично факт многолетнего подыграния врагу. Добавили, что теперь у украинского медиапространства есть шанс очиститься и запустить создание института репутации.
Как подписать обращение
Обращение подписали десятки журналистов, правозащитников и других граждан Украины. Свою подпись поставили и некоторые ведущие марафона "Единые новости",
Чем раньше занимались эти журналисты
Ранее Голованов, Влащенко, Мартыросян и другие работали на ресурсах Медведчука и Мураева. В частности, на каналах NewsOne, 112, ZIK и Наш. Кстати, именно эти медиа помогли куму Путина вернуться в украинскую политику.
Напомним, что NewsOne транслировал встречу Медведчука и "лидеров" российских боевиков. Также во времена Голованова в должности генерального продюсера NewsOne планировал провести позорный телемост с Россией "Надо поговорить".
Мартиросян был связан с Мураевым. Сначала он работал исполнительным продюсером NewsOne, где вместе с Головановым вел "Украинский формат". Он продвигал тезисы, мол, мир не наступает из-за украинской власти.
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