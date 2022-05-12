Журналісти створили звернення до президента та міністра культури й інформаційної політики. Закликають відсторонити ведучих від ефірів національних марафонів "Єдині новини", Freedom та інших медійних марафонів, які називають себе "національними".

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Кого просять відсторонити

У зверненні відзначили, що ці ведучі до повномасштабного вторгнення Росії просували кремлівські наративи. Мовиться про "зовнішнє управління" США Україною, "дискримінацію" російської мови, "громадянську війну" на Донбасі тощо.

Мовиться про:

Василя Голованова;

Тиграна Мартиросяна;

Наташу Влащенко;

Тетяну Гончарову;

Назара Довгого;

Володимира Полуєва;

Анну Степанець;

Анастасію Даугуле.

Автори ініціативи відзначили, що жоден із цих журналістів не визнав публічно факт багаторічного підігравання ворогу. Додали, що тепер український медіапростір має шанс очиститись і запустити створення інституту репутації.

Як підписати звернення

Відтак медійники закликають Нацраду з питань телебачення і радіомовлення, Мінкультури та власників телеканалів, які беруть участь у марафонах, відсторонити цих ведучих.

Звернення вже підписали десятки журналістів, правозахисників та інших громадян України. Свій підпис поставили і деякі ведучі марафону "Єдині новини",

Звернення може підписати кожен охочий. Потрібно надіслати свої прізвище та ім’я і приналежність до медіа чи організацій на пошту info@imi.org.ua.

Чим раніше займались ці журналісти

Раніше Голованов, Влащенко, Мартиросян та інші працювали на ресурсах Медведчука та Мураєва. Зокрема, на каналах NewsOne, "112", ZIK та "Наш". До слова, саме ці медіа допомогли куму Путіна повернутись в українську політику.

Нагадаємо, що NewsOne транслював зустріч Медведчука та "лідерів" російських бойовиків. Також у часи Голованова на посаді генерального продюсера NewsOne планував провести ганебний телеміст з Росією "Надо поговорить".

Мартиросян був пов'язаний з Мураєвим. Спершу він працював виконавчим продюсером NewsOne, де разом з Головановим вів "Український формат". Він просував тези, мовляв, мир не настає через українську владу.

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