Журналисты разоблачили сразу несколько фирм-мошенников, предлагавших трудоустройство за границей

Журналисты-расследователи "Суспільного" обнаружили несколько мошеннических фирм-посредников, предлагавших трудоустройство за границей.

По данным издания, мошеннические фирмы открыто работали на порталах по трудоустройству. Всего за 17 тысяч гривен можно было купить легальную рабочую визу и рабочее место за границей. Таким способом обманули несколько десятков украинцев, которые заплатили и не смогли уехать на работу за границу.

Одним из таких обманутых работников, потерявших свои средства, стал Виталий Ходоровский.

Я начинаю набирать менеджера Ирину – телефон не отвечает. Я захожу на сайт Воркхаба – нет связи с сайтом. Я думаю, возможно, какие-то проблемы с интернетом – нет. Сайт исчез,

– рассказывает Виталий.

По словам президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, государство никак не контролирует этот рынок.

"Система лицензирования, которая существует на сегодняшний день в Украине – это, конечно, бюрократическая преграда, которая никоим образом не защищает обычных украинцев от мошенников. Которая никоим образом не мешает мошенникам получать эту лицензию. Потому что, скажем откровенно, ее можно купить", – заметил он.

Наличие у посредников государственных лицензий и других разрешений успокаивало людей, плативших немалые деньги за трудоустройство. Однако выяснилось, что часть таких фирм работали по фиктивным документам. У некоторых фирм-мошенников были действительные лицензии – то есть, даже с помощью юристов украинцы не могли определить мошеннические намерения. Все выглядело довольно официально.

Как объясняют эксперты, дело в том, что госучреждения не всегда проверяют фирмы, которым выдают лицензии на такой вид деятельности.