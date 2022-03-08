Журналисты The New York Times покинут Россию: почему

Знаменитая американская газета The New York Times вывозит из России своих журналистов. Они покинут территорию страны-агрессора временно.

Такое решение издания связано с новым законом о распространении "фейковых новостей" о Вооруженных Силах России. Об этом сообщил заместитель главного редактора The New York Times Клиффорд Леви.

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Мы работали с юрконсультантами, службами безопасности и нашей командой крайне опытных журналистов в регионе, чтобы понять потенциальные последствия этого последнего маневра. Чтобы защитить сотрудников нашей редакции, пока мы вывозим их из страны,

– говорится в заявлении.

Издание добавило, что надеется вернуть их так скоро, как это будет возможно, и будет внимательно следить за ситуацией.

Отмечается, что The New York Times будет продолжать освещать события в Украине.

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