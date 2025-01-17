Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на новое видео от "Украинского свидетеля". Отмечается, что момент атаки дрона был снят оператором и попал в выпуск.

Читайте также В Донецкой области пропал без вести журналист УНН Захар Подкидышев

Журналисты попали под сброс вражеского БпЛА

Журналистка Ukrainian Witness Марго Потапова и оператор Александр Давыденко поехали на позиции минометчиков 3-й БрОП "Спартан" НГУ, чтобы снять работу военных и узнать, происходят ли штурмы на Запорожском направлении.

Во время поездки они услышали дрон, но это не вызвало тревоги, потому что обычно передвижения транспорта на позициях сопровождаются дронами бригады для обеспечения безопасности. Однако оказалось, дрон был вражеский, и он совершил сброс ВОГа (обломочного боеприпаса) во время высадки военных и журналистов из пикапа. ВОГ упал на автомобиль и повредил установленный на нем РЭБ.

Пресофицер, который сопровождал журналистов, получил легкие осколочные ранения, все остальные, к счастью, не пострадали. Отмечается, что если бы ВОГ упал не на машину, а на землю, последствия могли быть гораздо трагичнее.

После сброса меня оглушило. Сориентировалась, где оператор Саня, убедилась, что он на ногах, и мы побежали вместе в посадку искать укрытие,

– рассказала Марго Потапова.

Впоследствии выяснилось, что, то что все сразу укрылись подальше от машины в посадке, уберегло от второго сброса.

Справка. Обычно "мавик" несет на себе два заряда, а осколки от ВОГа разлетаются горизонтально, чтобы повредить ноги. После того, как раненые оказываются на земле, осуществляется второй сброс, чтобы нанести уже более серьезные поражения.

Минометчик Александр "Опер" объяснил, что очень важно найти либо укрытие в виде ямы, либо схватиться руками за любую опору и устоять на ногах. Тогда осколки со второго сброса снова могут прилететь по ногам, но остальные части тела останутся невредимыми.

Когда все уже были в блиндаже, минометчик "Черный" оказал первую медицинскую помощь пресофицеру. А дальше начался прицельный минометный обстрел россиян по позициям. Как только взрывы стихли, команда Ukrainian Witness приступила к своей журналистской работе – непосредственному общению с военными.

Выезд обратно был страшнее, потому что снова под вражескими глазами, хотя маршрут был изменен. Звук дрона слышала постоянно, но когда переживаешь не за себя, а за других, в этот момент страх проходит,

– сказала Марго Потапова.

По ее словам, после выезда ребята также признались, что им было страшно. Журналистка добавила, что то, что с ними был боец с позывным "Фартовый", также помогло команде остаться живыми.