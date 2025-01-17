Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нове відео від "Українського свідка". Зазначається, що момент атаки дрона був знятий оператором і потрапив до випуску.

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Журналісти потрапили під скид ворожого БпЛА

Журналістка Ukrainian Witness Марго Потапова та оператор Олександр Давиденко поїхали на позиції мінометників 3-ї БрОП "Спартан" НГУ, щоб зняти роботу військових і дізнатися, чи відбуваються штурми на Запорізькому напрямку.

Під час поїздки вони почули дрон, але це не викликало тривоги, тому що зазвичай пересування транспорту на позиціях супроводжуються дронами бригади для забезпечення безпеки. Однак виявилось, дрон був ворожий, і він здійснив скид ВОГа (уламкового боєприпасу) під час висадки військових та журналістів із пікапу. ВОГ впав на автомобіль і пошкодив встановлений на ньому РЕБ.

Пресофіцер, який супроводжував журналістів, отримав легкі осколкові поранення, всі інші, на щастя, не постраждали. Зазначається, що якби ВОГ впав не на машину, а на землю, наслідки могли бути набагато трагічнішими.

Після скиду мене оглушило. Зорієнтувалась, де оператор Саня, впевнилась, що він на ногах, і ми побігли разом в посадку шукати укриття,

– розповіла Марго Потапова.

Згодом з'ясувалося, що, те що всі одразу укрилися подалі від машини в посадці, вберегло від другого скиду.

Довідка. Зазвичай "мавік" несе на собі два заряди, а осколки від ВОГу розлітаються горизонтально, щоб пошкодити ноги. Після того, як поранені опиняються на землі, здійснюється другий скид, щоб нанести вже більш серйозні ураження.

Мінометник Олександр "Опер" пояснив, що дуже важливо знайти або укриття у вигляді ями, або схопитися руками за будь-яку опору і встояти на ногах. Тоді осколки з другого скиду знову можуть прилетіти по ногах, але інші частини тіла залишаться неушкодженими.

Коли всі вже були в бліндажі, мінометник "Чорний" надав першу медичну допомогу пресофіцеру. А далі почався прицільний мінометний обстріл росіян по позиціях. Як тільки вибухи стихли, команда Ukrainian Witness приступила до своєї журналістської роботи – безпосереднього спілкування з військовими.

Виїзд назад був страшніший, бо знову під ворожими очима, хоча маршрут був змінений. Звук дрону чула постійно, але коли переживаєш не за себе, а за інших в цей момент, страх проходить,

– сказала Марго Потапова.

За її словами, після виїзду хлопці також зізнались, що їм було страшно. Журналістка додала, що те, що з ними був боєць з позивним "Фартовий", також допомогло команді залишитись живими.