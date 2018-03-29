Журналисты добились проверки чиновника: вывод НАПК направлен в полицию

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции утвердило заключение в отношении харьковского чиновника Вадима Варвянского, который не придерживался требований антикоррупционного законодательства в декларации за 2016 год. Полная проверка декларации, начатая по обращению юристов проекта "Жми", длилась больше чем полгода.

Об этом сообщает Bihus.info.

НАПК завершило полную проверку декларации Вадима Варвянского – начальника отдела государственной экологической экспертизы, мониторинга и связей с общественностью Харьковской ОГА. Вывод относительно выявленных нарушений утвержден и направлен в Национальную полицию Украины.

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Вадим Варвянский не сдержал требования антикоррупционного законодательства, подавая декларацию за 2016 год. Было установлено, что чиновник, в частности, не задекларировал корпоративные права своей жены, не указал ее заработную плату, а также сведения о принадлежащем ей нежилом помещении в г. Харькове площадью 323,3 кв. м. В общем установлено отображение в декларации чиновника недостоверных сведений на сумму 1 024 583 гривен,

– сообщают на сайте НАПК.

Напомним, в мае 2017 года юристы проекта "Жми" (Bihus.Info) на основе расследования Харьковского антикоррупционного центра, обратились в НАПК с обращением в отношении чиновника, который не задекларировал фирму жены и деньги на банковском счете. Впоследствии, в НАПК сообщили о начале полной проверки.

В марте 2018-го проверка подошла к логическому завершению и ее результаты НАПК передало в Нацполицию. Ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму свыше 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц предусмотрена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что в заключении НАПК отсутствуют замечания в отношении доходов от вкладов у жены чиновника. В декларации Вадим Варвянский указал, что его жена получила 801 тыс грн процентов за год. Вместе с тем, информация о вкладах, с которых она могла бы получить подобные проценты, в декларации отсутствует.