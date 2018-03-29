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Журналісти домоглися перевірки чиновника: висновок НАЗК направлено до поліції

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Журналісти домоглися перевірки чиновника: висновок НАЗК направлено до поліції

Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило висновок щодо Харківського чиновника Вадима Варвянського, який не дотримав вимог антикорупційного законодавства в декларації за 2016 рік. Повна перевірка декларації, розпочата за зверненням юристів проекту "Тисни", тривала більш ніж півроку.

Про це повідомляє Bihus.info.

НАЗК завершило повну перевірку декларації Вадима Варвянського – начальника відділу державної екологічної експертизи, моніторингу та зв’язків з громадськістю Харківської ОДА. Висновок щодо виявлених порушень затверджено і направлено до Національної поліції України.

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Вадим Варвянський не дотримав вимог антикорупційного законодавства, подаючи декларацію за 2016 рік. Було встановлено, що посадовець, зокрема, не задекларував корпоративні права своєї дружини, не вказав її заробітну плату, а також відомості про належне їй нежитлове приміщення у м. Харкові площею 323,3 кв.м. Загалом встановлено відображення у декларації посадовця недостовірних відомостей на суму 1 024 583 гривень,
– повідомляють на сайті НАЗК.

Нагадаємо, в травні 2017 року юристи проекту "Тисни" (Bihus.Info) на основі розслідування Харківського антикорупційного центру, звернулись до НАЗК зі зверненням щодо чиновника, який не задекларував фірму дружини та гроші на банківському рахунку. Згодом, у НАЗК повідомили про початок повної перевірки.

В березні 2018-го перевірка добігла логічного завершення і її результати НАЗК передало до Нацполіції. Відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб передбачена статтею 366-1 Кримінального кодексу України.

Варто відзначити, що у висновку НАЗК відсутні зауваження стосовно доходів від вкладів у дружини чиновника. В декларації Вадим Варвянський вказав, що його дружина отримала 801 тис грн процентів за рік. Водночас, інформація про вклади, з яких вона могла б отримати подібні проценти, в декларації відсутня.

Теги: Новини політики Новини України НАЗК Розслідування журналісти
Джерело: 24 Канал
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