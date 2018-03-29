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Гроші пахнуть: У Великобританії розслідують, скільки у них "брудних" коштів з Росії

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У Британії розслідують, скільки у них брудних грошей з Росії
У Британії розслідують, скільки у них брудних грошей з Росії / Фото із відкритих джерел

Комітет іноземних справ Палати громад Великої Британії почав розслідування під назвою "Російська корупція в Британії", яке має на меті з'ясувати, скільки на території Об'єднаного королівства "брудних грошей" з Росії.

Як інформує BBC, під час перших слухань депутати з'ясовували у експертів, скільки у Великобританії може бути грошей з Росії, як вони пов'язані з Путіним та чому уряд неефективно бореться з ними.

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Британські депутати запросили виконавчого директора Фонду боротьби з корупцією Володимира Ашуркова, який отримав у королівстві політичний притулок через переслідування в Росії.

Він займається організацією так званих "Клептократія-турів" – екскурсії до особняків російських багатіїв у Лондоні.

За його словами, "гальмування" подібних розслідувань зумовлена тим, що правоохоронців відлякує складність доведення злочинного походження грошей та перспектива судитися з кращими адвокатами, послуги яких можуть собі дозволити іноземні мільярдери.

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Про старт розслідування комітет іноземних справ Палати громад повідомив 26 березня, в розпал міжнародного конфлікту навколо отруєння в Британії колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що наказ на отруєння Скрипаля міг особисто віддати президент Росії Володимир Путін.

14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. 26 березня про видворення російських дипломатів оголосили понад 20 країн світу, в тому числі й Україна.

Теги: Розслідування Отруєння Сергія Скрипаля Новини Росії Гроші Великобританія Новини політики
Джерело: 24 Канал
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