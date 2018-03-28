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Москва спеціально загострює стосунки із Заходом, – експерт про дипломатичний демарш

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Путін будує новий берлінський мур
Путін будує новий берлінський мур / 24 Канал

Росія свідомо пішла на ескалацію напруженості із Заходом, добре усвідомлюючи наслідки після отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. Москва фактично будує новий берлінський мур, біполярний світ.

Таку думку сайту "24" висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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За його словами, дипломатичний демарш Заходу через використання у Великобританії російськими спецслужбами нервово-паралітичного газу був прогнозований і, вочевидь, прорахований Кремлем. Москва хоче змінити геополітичну мапу світу.

Отруєння Скрипаля було показовим. Не випадково труїли нервово-паралітичним газом "Новачок", знаючи, що формула відома британській стороні. Один з розробників цієї зброї свого часу був у Росії засуджений за зраду, і зараз проживає на Заході. Тобто в Москві розраховували на те, що Великобританія може ідентифікувати цей газ. Тому Москва і провокативно заявляла в Радбезі ООН, що британська сторона може бути причетна до отруєння Скрипаля,
– наголошує Дмитро Снєгирьов.

Але експерт звертає увагу на долю найближчого оточення Скрипаля. Були знищені фактично всі – і його батько, і брат. Це, вважає Снєгирьов, була показова операція російських спецслужб, і є доказовою базою проти РФ.

Хоча, як зазначає фахівець, видворення російських дипломатів з переважної більшості країн Заходу ніяк не вплине на Москву. Кремль демонстративно не змінює свою хамську риторику.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Прем'єр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". У зв'язку з цим офіційний Лондон вислав з країни російських дипломатів та призупинив дипломатичні контакти на високому рівні із РФ. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.

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Теги: Новини України Отруєння Сергія Скрипаля Видворення російських дипломатів Новини політики Великобританія
Джерело: 24 Канал
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