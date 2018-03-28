Москва специально обостряет отношения с Западом, – эксперт о дипломатическом демарше

Россия сознательно пошла на эскалацию напряженности с Западом, хорошо осознавая последствия после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Москва фактически строит новую берлинскую стену, биполярный мир.

Такое мнение сайту "24" высказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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По его словам, дипломатический демарш Запада из-за использования в Великобритании российскими спецслужбами нервно-паралитического газа прогнозировался и, очевидно, просчитан Кремлем. Москва хочет изменить геополитическую карту мира.

Отравление Скрипаля было показательным. Не случайно травили нервно-паралитическим газом "Новичок", зная, что формула известна британской стороне. Один из разработчиков этого оружия в свое время был в России осужден за измену, и сейчас проживает на Западе. То есть в Москве рассчитывали на то, что Великобритания может идентифицировать этот газ. Поэтому Москва и провокационно заявляла в Совбезе ООН, что британская сторона может быть причастна к отравлению Скрипаля,

– отмечает Дмитрий Снегирев.

Но эксперт обращает внимание на судьбу ближайшего окружения Скрипаля. Были уничтожены практически все – и его отец, и брат. Это, считает Снегирев, была показательная операция российских спецслужб, и является доказательной базой против РФ.

Хотя, как отмечает специалист, выдворение российских дипломатов из подавляющего большинства стран Запада никак не повлияет на Москву. Кремль демонстративно не меняет свою хамскую риторику.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Премьер Британии Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевой нервно-паралитическим веществом "Новичок". В связи с этим официальный Лондон выслал из страны российских дипломатов и приостановил дипломатические контакты на высоком уровне с РФ. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявил еще ряд стран ЕС и США.

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