00:33
29 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-2°C
2°C -2°C
  • пятница
    5°C -5°C
  • суббота
    7°C -6°C
  • воскресенье
    15°C 5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Плачевная компенсация за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:49, 28 марта
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
ЦРУ
09:30, 28 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Москва специально обостряет отношения с Западом, – эксперт о дипломатическом демарше

102 Читати новину українською
Путин строит новую берлинскую стену
Путин строит новую берлинскую стену / 24 Канал

Россия сознательно пошла на эскалацию напряженности с Западом, хорошо осознавая последствия после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Москва фактически строит новую берлинскую стену, биполярный мир.

Такое мнение сайту "24" высказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Читайте также: Председатель Службы внешней разведки РФ отличился откровенным признанием касаемо российских дипломатов

По его словам, дипломатический демарш Запада из-за использования в Великобритании российскими спецслужбами нервно-паралитического газа прогнозировался и, очевидно, просчитан Кремлем. Москва хочет изменить геополитическую карту мира.

Отравление Скрипаля было показательным. Не случайно травили нервно-паралитическим газом "Новичок", зная, что формула известна британской стороне. Один из разработчиков этого оружия в свое время был в России осужден за измену, и сейчас проживает на Западе. То есть в Москве рассчитывали на то, что Великобритания может идентифицировать этот газ. Поэтому Москва и провокационно заявляла в Совбезе ООН, что британская сторона может быть причастна к отравлению Скрипаля,
– отмечает Дмитрий Снегирев.

Но эксперт обращает внимание на судьбу ближайшего окружения Скрипаля. Были уничтожены практически все – и его отец, и брат. Это, считает Снегирев, была показательная операция российских спецслужб, и является доказательной базой против РФ.

Хотя, как отмечает специалист, выдворение российских дипломатов из подавляющего большинства стран Запада никак не повлияет на Москву. Кремль демонстративно не меняет свою хамскую риторику.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Премьер Британии Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевой нервно-паралитическим веществом "Новичок". В связи с этим официальный Лондон выслал из страны российских дипломатов и приостановил дипломатические контакты на высоком уровне с РФ. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявил еще ряд стран ЕС и США.

Читайте также: Запад vs Россия: от дипломатического бойкота к холодной войне?

Теги: Высылка российских дипломатов Отравление Сергея Скрипаля Новости Украины Новости политики Великобритания
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 28 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 28 марта: пожар на
28 марта, 23:03 Главные новости 28 марта: пожар на "Левобережной", Насиров хочет в президенты, Джамала родила
183
Мы еще можем спасти людей: не от пожара, но от войны
28 марта, 22:02 Мы еще можем спасти людей: не от пожара, но от войны
Ольга Черненко 874
Чому людям з інфарктами виставляють рахунки на сотні тисяч, попри державне забезпечення
28 марта, 21:00 Чому людям з інфарктами виставляють рахунки на сотні тисяч, попри державне забезпечення
333
Газовая
28 марта, 20:01 Газовая "зрада": почему Германия разрешила строительство "Северного потока-2"?
Борис Немировський 809
Лариса Барабаш-Темпл: Мой дед в 1941-м вместе со Стецько провозглашал во Львове независимость
28 марта, 19:01 Лариса Барабаш-Темпл: Мой дед в 1941-м вместе со Стецько провозглашал во Львове независимость
Іван Вербицький 193
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук