Деньги пахнут: В Великобритании расследуют, сколько у них "грязных" средств из России

Комитет иностранных дел Палаты общин Великобритании начал расследование под названием "Российская коррупция в Британии", которое имеет целью выяснить, сколько на территории Объединенного королевства "грязных денег" из России.

Как информирует BBC, во время первых слушаний депутаты выясняли у экспертов, сколько в Великобритании может быть денег из России, как они связаны с Путиным и почему правительство неэффективно борется с ними.

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Британские депутаты пригласили исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией Владимире Ашуркова, который получил в Великобритании политическое убежище из-за преследования в России.

Он занимается организацией так называемых "Клептократия-туров" – экскурсий в особняки российских богачей в Лондоне.

По его словам, "торможение" подобных расследований обусловлено тем, что правоохранителей отпугивает сложность доказывания преступного происхождения денег и перспектива судиться с лучшими адвокатами, услуги которых могут позволить себе иностранные миллиардеры.

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О старте расследования комитет иностранных дел Палаты общин сообщил 26 марта, в разгар международного конфликта вокруг отравлении в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.



Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ на отравление Скрипаля мог лично отдать президент России Владимир Путин.



14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. 26 марта о выдворении российских дипломатов объявили более 20 стран мира, в том числе и Украина.