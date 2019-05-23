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      Журналисты известного издания России массово увольняются: известна причина

      182 Читати новину українською
      "Коммерсантъ"
      "Коммерсантъ" / Screenshot

      Журналисты российского издания "Коммерсантъ" начали массово увольняться из медиа из-за давления со стороны руководства.

      Авторы одного из материалов этого издания о кадровых перестановках в российской политике отказались раскрыть свои источники информации.

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      Поэтому по решению главного редактора Владимира Желонкина уволили спецкорреспондента Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова. Коллектив не остался в стороне и поддержал коллег.

      владимир желонкин
      Владимир Желонкин

      комерскант звільнення
      Иван Сафронов и Максим Иванов

      После скандала весь отдел политики уволился, а редакция опубликовала заявление о давлении на коллег. Под заявлением подписались более 200 сотрудников.

      Владельцем издания "Коммерсантъ" является миллиардер Алишер Усманов. Он занимает девятую строчку в рейтинге богатейших россиян.

      алішер усманов
      Алишер Усманов

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      Теги: Медиа Новости России Журналисты СМИ
      Источник: 24 канал
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