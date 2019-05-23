Журналисты известного издания России массово увольняются: известна причина

Журналисты российского издания "Коммерсантъ" начали массово увольняться из медиа из-за давления со стороны руководства.

Авторы одного из материалов этого издания о кадровых перестановках в российской политике отказались раскрыть свои источники информации.

Читайте также: Из 112 канала ушли журналисты Гордон и Бацман: говорят, что из-за Медведчука

Поэтому по решению главного редактора Владимира Желонкина уволили спецкорреспондента Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова. Коллектив не остался в стороне и поддержал коллег.



Владимир Желонкин



Иван Сафронов и Максим Иванов

После скандала весь отдел политики уволился, а редакция опубликовала заявление о давлении на коллег. Под заявлением подписались более 200 сотрудников.

Владельцем издания "Коммерсантъ" является миллиардер Алишер Усманов. Он занимает девятую строчку в рейтинге богатейших россиян.



Алишер Усманов