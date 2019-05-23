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      Журналісти відомого видання Росії масово звільняються: відома причина

      4490 Читать новость на русском
      "Коммерсантъ"
      "Коммерсантъ" / Screenshot

      Журналісти російського видання "Коммерсантъ" почали масово звільнятися з медіа через тиск з боку керівництва.

      Автори одного з матеріалів цього видання про кадрові перестановки в російській політиці відмовились розкрити свої джерела інформації.

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      Тож за рішенням головного редактора Володимира Желонкіна було звільнено спецкореспондента Івана Сафронова та заступника редактора відділу політики Максима Іванова. Колектив не залишився осторонь та підтримав колег.

      владимир желонкин
      Володимир Желонкін

      комерскант звільнення
      Іван Сафронов та Максим Іванов

      Після скандалу весь відділ політики звільнився, а редакція оприлюднила заяву про тиск на колег. Під заявою підписались понад 200 співробітників.

      Власником видання "Коммерсантъ" є мільярдер Алішер Усманов. Він посідає дев'яту сходинку в рейтингу найбагатших росіян.

      алішер усманов
      Алішер Усманов

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      Теги: Журналісти Новини Росії Медіа ЗМІ
      Джерело: 24 канал
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