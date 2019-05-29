21:48
29 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Тимати будет одевать опрышников Кожугета
      Вєсті Кремля
      22:15, 28 мая
      Вести.UA: "Пьяный" Мосийчук в эфире. Новая драма между Зеленским и Порошенко
      Вєсті.UA
      21:09, сегодня
      Сколько зарабатывает олигарх Фирташ на заводе-гиганте и кто из чиновников ему помогает
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Журналисты выяснили, кто стал новым руководителем Межигорья

      86 Читати новину українською
      Алексей Вороненко
      Алексей Вороненко / NewsOne

      Журналисты "Схем" выяснили, что управляющим резиденции "Межигорье" стала компания "Скомпани", которую возглавляет помощник давнего соратника Януковича Мураева – Алексей Вороненко.

      Об этом сообщила журналистка Наталья Седлецкая на своей странице Facebook.

      Читайте также: Как выглядят имения Пшонки и Януковича через 5 лет: потрясающие фото и видесравнения

      "Новый управляющий бывшей резиденции Януковича "Межигорье" – Алексей Вороненко. Это помощник пророссийского депутата Евгения Мураева, давнего соратника Виктора Януковича", – написала журналистка.

      И подчеркнула, что Алексей Вороненко – политолог и частый гость медведчуковских каналов – NewsOne и "112".

      Напомним, имущество резиденции "Межигорье" арестовали четыре года назад, в июле 2015 года. Земельные участки суд передал государству в 2017 году – тогда суд признал недействительными договоры, согласно которым резиденцию в 2007 году вывели из госсобственности.

      blog_ava
      Вместо мента и горе-министра начальником УГО стал "киборг"
      сегодня
      1238
      Теги: Новости Украины Журналисты Евгений Мураев Виктор Янукович Межигорье
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      сегодня , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 193
      Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      28 мая , 20:03 Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      Інна Жолобович 1179
      Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      28 мая , 18:33 Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 668
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 мая , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 251
      Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      28 мая , 17:59 Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      820
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук