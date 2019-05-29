Журналисты выяснили, кто стал новым руководителем Межигорья

Журналисты "Схем" выяснили, что управляющим резиденции "Межигорье" стала компания "Скомпани", которую возглавляет помощник давнего соратника Януковича Мураева – Алексей Вороненко.

Об этом сообщила журналистка Наталья Седлецкая на своей странице Facebook.

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"Новый управляющий бывшей резиденции Януковича "Межигорье" – Алексей Вороненко. Это помощник пророссийского депутата Евгения Мураева, давнего соратника Виктора Януковича", – написала журналистка.

И подчеркнула, что Алексей Вороненко – политолог и частый гость медведчуковских каналов – NewsOne и "112".

Напомним, имущество резиденции "Межигорье" арестовали четыре года назад, в июле 2015 года. Земельные участки суд передал государству в 2017 году – тогда суд признал недействительными договоры, согласно которым резиденцию в 2007 году вывели из госсобственности.