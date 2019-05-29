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      Журналісти з'ясували, хто став новим керівником Межигір'я

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      Олексій Вороненко
      Олексій Вороненко / NewsOne

      Журналісти "Схем" з'ясували, що управителем резиденції "Межигір'я" стала компанія "Скомпані", яку очолює помічник давнього соратника Януковича Мураєва – Олексій Вороненко.

      Про це повідомила журналістка Наталка Седлецька на своїй сторінці Facebook.

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      "Новий управитель колишньої резиденції Януковича "Межигір’я" – Олексій Вороненко. Це помічник проросійського депутата Євгена Мураєва, давнього соратника Віктора Януковича", – написала журналістка.

      І наголосила, що Олексій Вороненко – політолог та частий гість медведчуківських каналів – NewsOne та "112".

      Нагадаємо, майно резиденції "Межигір'я" заарештували чотири роки тому, в липні 2015 року. Земельні ділянки суд передав державі 2017 року – тоді суд визнав недійними договори, відповідно до яких резиденцію 2007 року вивели з держвласності.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Межигір'я Віктор Янукович Євгеній Мураєв Журналісти
      Джерело: 24 канал
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