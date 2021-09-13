По предварительной информации, в автобусе находился 41 гражданин Украины. Об этом 24 каналу рассказал представитель МСЗ Олег Николенко.
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В каком состоянии травмированы украинцы
Он уточнил, что 35 украинских туристов получили травмы легкой и средней тяжести. Медики оказывают им необходимую медицинскую помощь. Угроз их жизни, к счастью, нет.
Украинские дипломаты поддерживают связь с пострадавшими
Николенко подчеркнул, что консульство Украины в Анталии взаимодействует с турецкими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП. Дипломаты уже установили связь с туристическим оператором и страховой компанией, которая должна покрыть расходы на лечение. Кроме этого, консул намерен посетить пострадавших украинцев в больницы.
Что известно о ДТП с украинцами в Турции
- Как сообщила изданию DHA, авария случилась утром 13 сентября, примерно в 7:30. Автобус выехал на встречную полосу и столкнулся там с другим автобусом.
- 54-летний водитель туристического транспорта получил травмы, несовместимые с жизнью. Многие люди пострадали в результате ДТП.
- На место происшествия оперативно прибыли турецкие экстренные службы. Местная полиция уже начала расследование инцидента.