По предварительной информации, в автобусе находился 41 гражданин Украины. Об этом 24 каналу рассказал представитель МСЗ Олег Николенко.

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В каком состоянии травмированы украинцы

Он уточнил, что 35 украинских туристов получили травмы легкой и средней тяжести. Медики оказывают им необходимую медицинскую помощь. Угроз их жизни, к счастью, нет.

Справка. Вероятно, водитель – гражданин Турции – не справился с управлением из-за сердечного приступа. Он погиб на месте аварии.

Украинские дипломаты поддерживают связь с пострадавшими

Николенко подчеркнул, что консульство Украины в Анталии взаимодействует с турецкими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП. Дипломаты уже установили связь с туристическим оператором и страховой компанией, которая должна покрыть расходы на лечение. Кроме этого, консул намерен посетить пострадавших украинцев в больницы.

Что известно о ДТП с украинцами в Турции