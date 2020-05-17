Жуткие условия медиков в борьбе с COVID-19, РФ разозлилась после заседания ТКГ – видео недели

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Вскрытие небом и мусорные мешки на ногах: ужасные условия медиков в борьбе с COVID-19

Несмотря на опасность, украинские врачи продолжают бороться с COVID-19. Например, на Тернопольщине патологоанатомы проводят вскрытие умерших от коронавируса под открытым небом. По их словам, просто не имеют никаких санитарных условий для вскрытия. На Житомирщине детские анестезиологи теперь работают в отделении инфекционных болезней. В первые дни эпидемии у врачей не было защитных костюмов, поэтому одевали все, что могло их защитить. Носили даже пластиковые пакеты на ногах.

Смотрите видео о работе украинских медиков во время вспышки коронавируса

Наступательная позиция украинцев вызвала раздражение у россиян, – политолог о заседания ТКГ

Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы заявила, что особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины не будет. Это заявление разозлило представителей России. Политолог Владимир Фесенко отметил, что именно наступательная позиция украинской делегации вызвала раздражение у россиян. Такое мнение он высказал журналистам 24 канала. Он заверил, что такая реакция россиян свидетельствует о том, что Украина движется в правильном направлении.

Смотрите видео: реакция России на заседание ТКГ

Можно ли пережить COVID-19 без карантина

Карантин в Украине длится уже почти 2 месяца. А это существенный удар как по экономике, так и по психике людей. Но отсутствие этих ограничений или же их отсрочка, по словам экспертов, повлекли бы за собой худшие последствия.

Смотрите видео о том, можно было бы справиться с COVID-19 без карантина

Ослабление карантина в Украине: какова ситуация в городах

С 11 мая в Украине ослабили карантинные ограничения. Свою работу возобновляют магазины непродовольственных товаров, стоматологии и салоны красоты. Вместе с ними открываются парки с детскими площадками.

Смотрите видео, какая сейчас ситуация на улицах городов Украины

Протесты и столкновения с полицией: как европейцы митингуют против карантинных ограничений

Два месяца на карантине дают о себе знать не только для украинцев, но и для жителей ЕС. Люди также утомлены ограничениями и прибылями, которые почти на нуле. Многие из них решили выйти на протесты против карантина.

Смотрите видео, как европейцы протестовали против карантина в начале мая