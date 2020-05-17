Моторошні умови медиків у боротьбі з COVID-19, РФ розлютилася після засідання ТКГ – відео тижня

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Розтини просто неба та сміттєві мішки на ногах: жахливі умови медиків у боротьбі з COVID-19

Попри небезпеку, українські лікарі продовжують боротися із COVID-19. Наприклад, на Тернопільщині патологоанатоми проводять розтини померлих від коронавірусу просто неба. За їхніми словами, просто не мають жодних санітарних умов для розтину. На Житомирщині дитячі анестезіологи тепер працюють у відділенні інфекційних хвороб. У перші дні епідемії лікарі не мали захисних костюмів, тому одягали все, що могло їх захистити. Носили навіть пластикові пакети на ногах.

Дивіться відео про роботу українських медиків під час спалаху коронавірусу

Наступальна позиція українців викликала роздратування у росіян, – політолог про засідання ТКГ

Українська делегація на засіданні Тристоронньої контактної групи заявила, що особливого статусу ОРДЛО в Конституції України не буде. Ця заява розлютила представників Росії. Політолог Володимир Фесенко зазначив, що саме наступальна позиція української делегації викликала роздратування у росіян. Таку думку він висловив журналістам 24 каналу. Він запевнив, що така реакція росіян свідчить про те, що Україна рухається в правильному напрямку.

Дивіться відео: реакція Росії на засідання ТКГ

Чи можна було б пережити COVID-19 без карантину

Карантин в Україні триває вже майже 2 місяці. А це суттєвий удар як по економіці, так і по психіці людей. Але відсутність цих обмежень або ж їх відтермінування, за словами експертів, потягли б за собою гірші наслідки.

Дивіться відео про те, чи можна було б впоратися з COVID-19 без карантину

Послаблення карантину в Україні: яка ситуація в містах

З 11 травня в Україні послабили карантинні обмеження. Свою роботу відновлюють магазини непродовольчих товарів, стоматології та салони краси. Разом з ними відкриваються парки з дитячими майданчиками.

Дивіться відео, яка зараз ситуація на вулицях міст України

Протести та сутички з поліцією: як європейці мітингують проти карантинних обмежень

Два місяці на карантині даються в знаки не тільки для українців, а й для жителів ЄС. Люди також стомлені обмеженнями та прибутками, які майже на нулі. Багато з них вирішили вийти на протести проти карантину.

Дивіться відео, як європейці протестували проти карантину на початку травня