ДТП произошло в ночь на 24 октября. По информации следствия, водитель автомобиля Mitsubishi Galant не справился с управлением и вылетел в кювет.

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Машина перевернулась и врезалась в столб. На момент ДТП в салоне автомобиля находились четыре человека, все – жители поселка Козова Тернопольской области.

Водитель был нетрезв

30-летний мужчина погиб на месте аварии. В то же время 22-летняя девушка умерла в больнице. В результате инцидента пострадала еще одна пассажирка, ей ампутировали ухо.

В то же время водителя автомобиля задержала полиция, мужчину поместили в изолятор временного содержания. На момент аварии он был нетрезв.

Против мужчины открыли производство по статье относительно управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, если они повлекли гибель нескольких человек. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет.

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22-летняя погибшая, по данным издания te.20minut.ua, 2 года встречалась с водителем автомобиля, который совершил аварию. Другая девушка, пострадавшая в ДТП – сестра покойной.

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