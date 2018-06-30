Жуткое ДТП на Буковине: перевернулся бетоновоз, водитель погиб на месте

В Черновицкой области в селе Магала Новоселицкого района на объездной дороге перевернулся бетоновоз, в результате аварии водитель авто погиб на месте происшествия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции.

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"Двигаясь по объездной дороге вблизи Черновцов, 48-летний водитель автомобиля "МАН" не справился с управлением и допустил съезд грузовика в кювет с последующим опрокидыванием", – сообщили в полиции.

Как рассказали в полиции, в результате аварии водителя придавило кабиной и он погиб на месте происшествия.



ДТП произошло на объездной дороге вблизи Черновцов





Водителя придавило кабиной и он погиб на месте происшествия