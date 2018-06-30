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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Моторошна ДТП на Буковині: перекинувся бетоновоз, водій загинув на місці

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На Буковині перекинувся бетоновоз, водій загинув на місці
На Буковині перекинувся бетоновоз, водій загинув на місці / Фото прес-служби поліції

У Чернівецькій області у селі Магала Новоселицького району на об’їзній дорозі перекинувся бетоновоз, в результаті аварії водій авто загинув на місці події.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

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"Рухаючись по об’їзній дорозі поблизу Чернівців, 48-річний водій автомобіля "МАН" не впорався з керуванням і допустив з’їзд вантажівки у кювет з подальшим перекиданням", – повідомили у поліції. 

Як розповіли у поліції, внаслідок аварії водія придавило кабіною і він загинув на місці події. 


ДТП сталася на об’їзній дорозі поблизу Чернівців


Внаслідок автопригоди водія придавило кабіною і він загинув на місці події

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Чернівців
Джерело: 24 Канал
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