Жуткое ДТП на Сумщине в результате столкновения маршрутки и минибуса: есть погибшие

На Сумщине в результате столкновения рейсового автобуса сообщением Сумы – Знобь-Новгородское и Renault Trafic погиб водитель и два пассажира минибуса.

Авария произошла утром около 8:30, возле села Постольное Сумского района. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции. Смотрите также Ужасная авария в Киеве: пассажир погиб, водитель в критическом состоянии – фото Одну пассажирку искореженного микроавтобуса пришлось высвобождать спасателям. Женщину передали врачам. Сейчас на месте происшествия работают медики, следственно-оперативная группа полиции и криминалисты.

На Сумщине произошло смертельное ДТП / Фото ГСЧС Правоохранители устанавливают точное количество пострадавших, причины и обстоятельства аварии. Село Постольное на карте: