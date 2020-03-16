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      Жуткое ДТП на Сумщине в результате столкновения маршрутки и минибуса: есть погибшие

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      На Сумщине в результате столкновения рейсового автобуса сообщением Сумы – Знобь-Новгородское и Renault Trafic погиб водитель и два пассажира минибуса.

      Авария произошла утром около 8:30, возле села Постольное Сумского района. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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      Одну пассажирку искореженного микроавтобуса пришлось высвобождать спасателям. Женщину передали врачам.

      Сейчас на месте происшествия работают медики, следственно-оперативная группа полиции и криминалисты.


      На Сумщине произошло смертельное ДТП / Фото ГСЧС

      Правоохранители устанавливают точное количество пострадавших, причины и обстоятельства аварии.

      Село Постольное на карте: 

       

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Жертвы Сумы Аварии и ДТП
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