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      Моторошна ДТП на Сумщині внаслідок зіткнення маршрутки і мінібуса: є загиблі

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      Аварія на Сумщині / Поліція Сумської області

      На Сумщині в результаті зіткнення рейсового автобуса сполученням Суми – Зноб-Новгородське та Renault Trafic загинув водій та два пасажири мінібуса.

      Аварія сталася вранці близько 08:30 поблизу села Постольне Сумського району. Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

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      Одну пасажирку понівеченого мікроавтобуса довелося вивільняти рятувальникам. Жінку передали лікарям.

      Наразі на місці події продовжують працювати медики, слідчо-оперативна група поліції та криміналісти. 


      На Сумщині сталася смертельна ДТП / Фото ДСНС

      Правоохоронці встановлюють точну кількість постраждалих, причини та обставини аварії.

      Село Постольне на карті: 

       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Жертви Новини України Суми Аварії та ДТП
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