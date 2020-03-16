Моторошна ДТП на Сумщині внаслідок зіткнення маршрутки і мінібуса: є загиблі

На Сумщині в результаті зіткнення рейсового автобуса сполученням Суми – Зноб-Новгородське та Renault Trafic загинув водій та два пасажири мінібуса.

Аварія сталася вранці близько 08:30 поблизу села Постольне Сумського району. Про це повідомляє пресслужба обласної поліції. Дивіться також Жахлива аварія у Києві: пасажир загинув, водій у критичному стані – фото Одну пасажирку понівеченого мікроавтобуса довелося вивільняти рятувальникам. Жінку передали лікарям. Наразі на місці події продовжують працювати медики, слідчо-оперативна група поліції та криміналісти.

На Сумщині сталася смертельна ДТП / Фото ДСНС Правоохоронці встановлюють точну кількість постраждалих, причини та обставини аварії. Село Постольне на карті: