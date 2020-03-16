Моторошна ДТП на Сумщині внаслідок зіткнення маршрутки і мінібуса: є загиблі
На Сумщині в результаті зіткнення рейсового автобуса сполученням Суми – Зноб-Новгородське та Renault Trafic загинув водій та два пасажири мінібуса.
Аварія сталася вранці близько 08:30 поблизу села Постольне Сумського району. Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.
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Одну пасажирку понівеченого мікроавтобуса довелося вивільняти рятувальникам. Жінку передали лікарям.
Наразі на місці події продовжують працювати медики, слідчо-оперативна група поліції та криміналісти.
На Сумщині сталася смертельна ДТП / Фото ДСНС
Правоохоронці встановлюють точну кількість постраждалих, причини та обставини аварії.
Село Постольне на карті: