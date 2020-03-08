Жуткое ДТП на Тернопольщине: пострадал ребенок и четверо взрослых – фото

Возле села Ангеловка, что на Тернопольщине, в воскресенье, 8 марта, произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии пять человек, среди которых ребенок, получили травмы.

Авария произошла в воскресенье около 8 утра на участке автодороги Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка, сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

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Что известно об обстоятельствах аварии на Тернопольщине

Автомобиль "ЗАЗ Таврия" занесло на мокром асфальте и выбросило на полосу встречного движения.

Известно, что водителю "Таврии" было 25 лет. По предварительной информации полиции, он не справился с управлением.

В результате такого маневра автомобиль врезался в Volkswagen Vento под управлением львовянина.

Пострадали водитель и трое пассажиров автомобиля ЗАЗ, а также 4-летний мальчик из Volkswagen.

Еще до прибытия спасательного подразделения пострадавших из автомобилей вытащили свидетели происшествия.

ДТП возле Тернополя / Фото ГСЧС

Село Ангеловка на карте:

Статистика ДТП за 2019 год В Украине в 2019 году произошло 160 тысяч 675 ДТП. Интересно, что чаще всего ДТП происходят в пятницу и субботу около 17 часов.



В прошлом году в результате аварий погибли 3 454 человека, среди которых 164 ребенка. Еще 32 736 человек получили травмы.